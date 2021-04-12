Actualno (Болгария): Россия никому не верит!

Автор справедливо замечает, что Россия постоянно сталкивается с агрессивной политикой Запада, направленной на подрыв ее развития и на создание проблем по периметру. Закономерно, что после множества предательств со стороны друзей и союзников, Россия больше никому не доверяет, пишет он. Во многих отношениях она инкапсулируется. Что теперь может сделать Запад, чтобы изменить эту тенденцию?

В отношении США и в некоторой степени ЕС к России прослеживается тенденциозность, основанная на бездоказательных обвинениях. Их коронный номер - заявить, что неизвестные хакеры атаковали американские или европейские государственные и общественные структуры, а также "видных депутатов"; выборы в этих странах тоже редко проходят без вмешательства России. Любое предположение, что все это "дело рук людей Путина" моментально становится неоспоримой истиной. О доказательствах речи не идет. Вопрос в том, какие новые и более жесткие санкции ввести против России.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в дела других стран обычно голословны и рассчитаны на эмоции. В то же время США вмешиваются во внутренние дела стран-партнеров бесцеремонно и не скрывая своих экономических или политических интересов - например, в строительство Германией "Северного потока - 2". Нагло объявлять проект коммерческого характера "плохой сделкой" для Берлина и саботировать его, открыто навязывая закупку сжиженного газа у США.

Вашингтон проявляет шизофреническую потребность во враге, с помощью которого он сможет объединить вокруг себя своих союзников и оправдать свои действия.

Если мы пропустим холодную войну, вновь всплывает не раз возникавший вопрос (но так и оставшийся без ответа): как так произошло, что в 1989 году произошел "эффект домино" и бывшие социалистические страны рухнули, хотя у них была разная степень социально-экономического развития и свои специфические проблемы? Жаль, что, когда придет время рассекретить конфиденциальные документы ЦРУ и государственного департамента, мир будет совершенно другим и тому поколению, возможно, будет совсем неинтересно, в чем было дело - им будет хватать своих текущих проблем.

Что случилось с заверениями и гарантиями США, что после роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на восток? В стратегическом масштабе альянс практически на пороге России. В мае, например, начнутся крупные стратегические учения НАТО, направленные непосредственно против России. Москва будет просто сидеть и смотреть, что будет? Это не в ее характере. Петля на шее затягивается.

Для чего, например, НАТО нужна Черногория с ее ничтожным потенциалом? А Северная Македония? Они могут лишь служить "инертным наполнителем" и элементом в пазле, доказывающим единство "антироссийской Европы".

Если политика НАТО в какой-то мере понятна, то почему не считается само собой разумеющимся, что Россия стремится окружить себя дружественными странами и инициировать общественно-политические союзы?

Действительно, Россия постоянно сталкивается с агрессивной политикой, направленной на подрыв ее экономики и развития страны в целом, на создание проблем по ее периметру. Как отметил Владимир Путин, это делается "в конечном итоге для того, чтобы ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль". Несомненно, против Российской Федерации ведется усиленная информационно-гибридная война. Ее целью, по словам самого президента России, является "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы российского общества".

Россию часто клеймят "агрессором". Если это правда, то какая страна является объектом этой агрессии? В случае агрессии атакованная страна должна автоматически объявить "военное положение", предупредить мировое сообщество и обратиться за помощью, например, в ООН. Есть ли такая страна в Европе?

На Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 2007 года Путин "кинул камень в болото" однополярного мира: "Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна". По словам президента России, "США перешагнули свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике они навязываются другим государствам".

Его слова не дошли до оппонентов, никто ничего не понял, потому что не пытался или просто не хотел. Сенатор США Линдси Грэм заметил: "Своей речью он (Путин) сделал для объединения Соединенных Штатов и Европы больше, чем мы могли бы сделать за десятилетие". Его поддержал министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг: "Мы должны поблагодарить президента Путина… ясно и убедительно доказавшего нам, почему НАТО необходимо расширяться".

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая администрация Байдена должна действовать быстро, чтобы восстановить каналы связи с Китаем, испорченные за годы правления Трампа, иначе возникнет риск кризиса, который может перерасти в военный конфликт. "Если не будет какой-то основы для кооперации, мир скатится к катастрофе, сопоставимой с Первой мировой войной", - заявил Киссинджер после последних выборов в США.

Киссинджер известен как человек, разыгравший "китайскую карту" против Советского Союза. Именно он вел переговоры от имени Никсона об открытии Китая для Запада в 1971 году. Не пора ли Соединенным Штатам послать в Москву своих эмиссаров с просьбой о нейтралитете в борьбе с Китаем?

Российские военные корабли не заходят в Мексиканский залив в ответ на "дружественный визит" эсминца "Дональд Кук" в Черное море. США не окружены российскими базами.

Россия не инициировала военные конфликты в Ираке и Ливии, не российские резидентуры стали причиной "цветных революций" в Африке и Азии. Здесь уместно вспомнить интересный алогизм: "В США не может разразиться цветная революция, потому что в Вашингтоне нет американского посольства".

Пора перейти к Крыму и Донбассу, но с двумя оговорками: 1) когда в крупных государствах, отличающихся этническим и религиозным многообразием, происходят катаклизмы, они часто оборачиваются территориальными конфликтами, а порой переходят в войну; 2) Болгария также по возможности заботится о своих этнических соотечественниках, проживающих за границей. Бросить их было бы для нас грехом перед историей и потомками. То же самое применимо и к России.

Сначала о Крыме: полуостров с населением почти 2 миллиона жителей, автономная республика в составе Украины с собственным правительством. Статус Крыма позволил его парламенту принять в соответствии с конституцией решение о проведении 16 марта 2014 года референдума об отделении Крыма от Украины. Крымчане просто реализовали свое право на самоопределение, провозглашенное ООН.

С Донбассом все не так сложно. После политического кризиса на Украине в феврале 2014 года несколько радикальных националистических групп - вроде "Правого сектора" и "Свободы" (запрещенные в России организации - прим. ред.) - в конечном итоге потребовали полной украинизации страны, в том числе путем ограничения использования русского языка, широко распространенного на Украине.

В итоге Донецк и Луганск объявили себя автономными республиками, не признавшими новую власть в Киеве после Майдана. Центральное правительство послало отряды для устранения беспорядков, охвативших территории с населением почти 6 миллионов человек - те дошли только до первой линии окопов. Они все еще там, но теперь есть одно важное отличие: почти 1 миллион жителей Донбасса уже имеют российское гражданство, и любое украинское вторжение поставит их жизни под угрозу.

Годом спустя (2015) при посредничестве Германии и Франции были приняты Минские соглашения, предусматривающие обязательные местные выборы в Донбассе, восстановление государственной границы Украины только после выборов и изменение конституции для возможной децентрализации до конца года. Пока ничего из этого не реализовано.

В сентябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе невозможно, пока в Киеве у власти находится несговорчивое украинское руководство. Опять тишина. Как говорят в России, тот, кто отказывается вести переговоры с Лавровым, будет разговаривать с министром обороны Шойгу.

Откровенно говоря, нынешняя ситуация в Донбассе выгодна Москве. Протяженность границы между Украиной и Россией - 1 тысяча 576 км, пока там тлеет конфликт, Украина не имеет права войти в НАТО и ввести его войска на свою территорию, что встревожило бы РФ и создало бы дополнительное напряжение. Ситуация в Донбассе, какой бы ненормальной она ни была, дает некоторую безопасность РФ и именно поэтому Кремль взял на себя большую часть текущих расходов населения и общих нужд армии. Москва публично заявила, что в случае наступления украинских войск окажет ополченцам военную помощь оружием и добровольцами, как это было в 2014 году.

НАТО и, в частности, США, образно выражаясь, пытаются загнать Россию кнутом в угол, словно она лающая собака, и объясняют: "Она же хочет меня укусить!". Ничего не выйдет. Россия - это "независимая боевая единица", хорошо организованная, экипированная и подготовленная, кроме того, у нее очень "длинные руки". Москва не зря потратила миллиарды в Сирии, чтобы эффективно реализовать свою военную доктрину.

В декабре 1941 года разведывательный патруль Вермахта прибыл на конечную остановку московского трамвая. Вскоре последовало всеобщее отступление, как при Наполеоне. У русских есть "хорошая" привычка провожать непрошенных гостей прямо до их дома. Вторжение в Берлин в 1945 году было третьим по счету за менее чем 200 лет. Немцы помнят урок, и до недавнего времени Меркель платила пенсии россиянам, пережившим блокаду Ленинграда.

Когда-то российский император Александр III сказал, что у его страны всего два верных союзника - армия и флот. Сейчас же у России появился еще один заступник перед Богом и перед НАТО - Путин добавил к ним воздушно-космические силы.

США совершают серьезную ошибку, пытаясь поставить Россию на колени. Не лучше ли послушать мудреца Киссинджера: проблемные вопросы нужно обсуждать! Байден не принял вызов Путина и отказался от публичных дебатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден скорее поговорит с покойным президентом России Борисом Ельциным, чем с Путиным. Ее слова прозвучали тревожно, поскольку она, вероятно, прекрасно осведомлена о состоянии здоровья Байдена.

Напоследок стоит напомнить, что Россия не хочет иметь врагов - она остро нуждается в европейских деловых партнерах, в доступе к финансовым и технологическим рынкам. Европа готова, не считая Великобританию и Польшу. Однако мешает поднятый жезл регулировщика США. Ангела Меркель же больше не надеется, что растущие амбиции Китая в сочетании с его военно-экономической мощью отвлекут пристальное внимание Байдена от Европы?

Закономерно, что после множества предательств со стороны друзей и союзников, случившихся из-за слабости или корысти, Россия больше никому не доверяет. Во многих отношениях она действительно инкапсулируется. Что теперь может сделать Запад, чтобы изменить это? Москва должна получить определенные, недвусмысленные и необратимые гарантии своей нынешней и будущей безопасности. Но как это произойдет, если через четыре года непредсказуемые американцы могут выбрать реального психа, по сравнению с которым Трамп и Байден покажутся цветочками?

Постскриптум: мораль для людей во всем мире состоит в том, что им нужно хорошо подумать, прежде чем выбирать в качестве президента комика вроде украинца Владимира Зеленского, потому что очень редко кто-то может полностью выйти из своего актерского амплуа. А как же Рональд Рейган?- О, он был великим актером на сцене и не менее великим президентом.

Ганчо Каменарски