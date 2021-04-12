Российский истребитель вылетал на "перехват" самолета-разведчика США над Тихим океаном

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", - сообщили в центре.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в центре.