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Интерфакс-АВН

Российский истребитель вылетал на "перехват" самолета-разведчика США над Тихим океаном

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", - сообщили в центре.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в центре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
МиГ-31
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