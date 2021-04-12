Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международными правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.

Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.