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РИА Новости

Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международными правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.

Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

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