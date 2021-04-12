Пушечную версию Ми-24П начали выпускать в Ростове 40 лет назад

10 апреля 1981 года в Ростове-на-Дону начался серийный выпуск боевого вертолета Ми-24П с двуствольным 30-мм орудием ГШ-30К. Подобные пушки устанавливались на самолетах-штурмовиках Су-25.

Из-за большого веса и сильной отдачи осуществить подвижную установку орудия не представилось возможным, и орудие укрепили неподвижно вдоль правого борта носовой части фюзеляжа. Конструкторам пришлось решить проблему совместимости орудия и авиационных приборов, так как при стрельбе из-за сильной отдачи техника выходила из строя.

"Ми-24П продемонстрировал целесообразность оснащения вертолета пушечным вооружением, но неподвижность орудия ограничила эффективность его применения", - написал в своем исследовании Вадим Михеев.

В тоже время мощь 30-мм пушки ГШ-30К оказалась избыточной - для выполнения ряда операций вполне достаточно было орудий калибра 23-мм. Поэтому в 1985 году начались государственные испытания вертолета с пушкой меньшего калибра. На вертолете Ми-24ВП вместо носовой пулеметной установки разместили подвижную двуствольную автоматическую пушку ГШ-23Л.

Модификации Ми-24П и Ми-24ВП с успехом применялись в Афганистане, а также Африке.

Всего ростовчане выпустили 87 таких машин. За рубеж "пушечная" модификация поставлялась под обозначением Ми-35П.

Николай Грищенко