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Известия.ru

В России создали дышащие маски для офиса и занятий спортом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России разработали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, способными облегчить дыхание. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), передает RT.

Отмечается, что в них можно заниматься спортом и без проблем целый день находиться в офисе. На масках установлены датчики, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и даже качество воздуха.

Как уточнили разработчики, маска похожа на обычную, но в ней используется профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ. Это обеспечивает существенный уровень защиты от вирусных, бактериальных, грибковых агентов, пыльцы, аэрозолей, пыли. При этом фильтр практически не тормозит поток воздуха.

«Маска оснащена шестью типами датчиков: концентрации углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности», — рассказали в НТИ.

Там добавили, что точечное тестирование новых масок среди спортсменов прошло успешно.

Материал маски — неопрен с силиконовыми наполнениями — позволяет ей не скользить по коже.

«Этот чехол можно стирать, а электростатические фильтры нужно менять после использования. Электроника извлекается из маски в виде кассеты, которую можно продезинфицировать. В целом один человек может носить маску, не меняя фильтр, до 48 часов», — пояснил Павел Волков, руководитель дирекции развития решений ISG Neuro.

8 апреля американский исполнитель Will.i.am презентовал медицинскую маску с поддержкой Bluetooth, светодиодной подсветкой, микрофоном с функцией шумоподавления и креплением для беспроводных наушников. Устройство из ткани и силикона, которое получило название Xupermask, было разработано совместно с дизайнером Хосе Фернандесом и корпорацией Honeywell. Поставки масок в США стартуют 8 апреля.

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