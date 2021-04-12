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ТАСС

Истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух в связи с приближением к границам РФ стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

"10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

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