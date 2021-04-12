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РИА Новости

"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд

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Стенд корпорации "Ростех" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд корпорации "Ростех" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. НИМИ им. В.В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда, новую технологию планируется распространить на боеприпасы других калибров, сообщил РИА Новости исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

"В настоящее время НИМИ им. Бахирева в инициативном порядке за счет собственных средств ведется научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 миллиметров. Кроме того, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров", - рассказал Кочкин.

По словам исполнительного директора концерна, по итогам работы планируется создать макетный образец и продемонстрировать его специалистам Минобороны РФ. "При положительном результате будут направлены предложения по включению соответствующей опытно-конструкторской работы в новую государственную программу вооружения", - добавил он.

В концерне "Техмаш" не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.

Проект включен в инвестиционную программу "Техмаша", находящегося под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", добавил Кочкин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
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1 комментарий
№1
12.04.2021 07:06
Не полуактивно лазером на подвижную цель, не по известным координатам неподвижой цели, если только определением сверху координат групповой цели по излучению тепла или только вариант его большой температуры выстрела и направление движения газа.
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