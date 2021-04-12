Эксперт считает, что новая космическая гонка была бы затратной для России и США

Руководитель подразделения Planetary Society Брэндон Карри назвал важным сохранение международного сотрудничества в этой сфере

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полет Юрия Гагарина является одним из величайших достижений человечества, но новая космическая гонка между Москвой и Вашингтоном будет чрезвычайно затратной, важно сохранять международное сотрудничество в этой сфере. Такое мнение выразил в интервью ТАСС Брэндон Карри - руководитель вашингтонского подразделения американской неправительственной организации Planetary Society, которая была основана в США более 40 лет назад группой известных ученых; это одно из крупнейших в мире объединений, содействующих исследованию космического пространства.

Говоря о полете Гагарина в космос в 1961 году, он отметил, что "это стало одним из крупнейших достижений человечества, поднять человека с поверхности Земли в космос - это то, о чем всегда мечтали люди". По мнению Карри, который отвечает за поддержание контактов Planetary Society с федеральными властями США, Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американскими законодателями, Гагарина "навсегда запомнят как первопроходца и исследователя".

Специалист констатировал, что полет космонавта состоялся в разгар холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. "В США все были очень озабочены тем, что СССР, осуществив запуск "Спутника", одерживает верх в космосе, - сказал Карри. - А потом они первыми отправили человека в космос, все это было чрезвычайно серьезно".

"И он не просто достиг космоса, но вышел на орбиту", - отметил он, говоря о Гагарине. Он напомнил, что США удалось далеко не сразу повторить это достижение. "Так что в то время это была для нас весьма, весьма, весьма горькая пилюля", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Карри призвал помнить, что на текущий месяц выпадает не только 60-летие полета Гагарина, но и 40-летие первого пилотируемого полета по американской программе Space Shuttle. "Много россиян летали на шаттлах", - отметил он.

От соперничества к сотрудничеству

Эксперт заострил внимание на том, что Москве и Вашингтону, несмотря на наличие разногласий, в итоге удалось установить "плодотворные отношения" в сфере исследования космоса, которые важно сохранять. "Иногда отношения между США и Россией могут быть несколько трудными. Но независимо от того, что происходит на Земле, американцы и россияне вместе работают для продолжения работы Международной космической станции (МКС), осуществляют выходы в открытый космос. Это показывает, что сотрудничество в космосе позволяет отстраниться от политических проблем на Земле", - отметил специалист.

"Российский вклад в работу МКС огромен", - констатировал Карри. "У вас был ряд станций "Салют", в течение долгого времени была станция "Мир", - пояснил он. - У вас по-настоящему большой опыт долговременного пребывания на околоземной орбите, мы смогли поучиться у вас, это было полезно".

Карри напомнил, что в течение долгого времени после прекращения NASA пилотируемых полетов американских астронавтов доставляли на МКС только российскими "Союзами". "Это помогло. Нам не пришлось отказываться от космической станции", - констатировал специалист.

"Что касается будущего, хотя у меня нет хрустального шара, думаю, что МКС будет использоваться и в 2030-х годах. В Конгрессе есть значительная политическая поддержка дальнейшей работы станции. Ее продолжают модернизировать, заменять устаревшие части, устанавливать новое и более совершенное оборудование", - сказал эксперт.

Говоря о том, есть ли вероятность возвращения Москвы и Вашингтона к острому соперничеству в космосе, Карри признался, что принадлежит скорее к числу тех, кто настроен оптимистично относительно перспектив совместной работы двух стран в космосе. "Это не обязательно должно превращаться в космическую гонку. Одна из проблем состоит в том, что космическая гонка была чрезвычайно дорогой", - отметил он.

Как напомнил специалист, корабли и ракеты-носители, которые применялись при осуществлении программы "Аполлон" по высадке на Луну, "были супердорогими". "Думаю, в интересах всех было бы иметь возможность заниматься чем-то более доступным по средствам и рациональным", - подчеркнул эксперт.

Главные цели в космосе

Как рассказал Карри, главные цели Planetary Society состоят в том, чтобы "популяризировать космос, поддерживать деятельность в космосе независимо от того, кто является президентом [США], под чьим контролем находится Конгресс". Он отметил, что организация готова к работе с обеими американскими партиями.

Карри пояснил, что Planetary Society на регулярной основе взаимодействует с представителями NASA, Европейского космического агентства, другими организациями. "Мы не особенно касаемся военной-космической сферы, мы не пытаемся давать рекомендации NASA относительно того, какие ракеты покупать, или что-то в этом роде. Мы просто стремимся поддержать те миссии, которые волнуют наше общество", - подчеркнул специалист. В их числе он назвал проекты по исследованию космического пространства, поиска внеземной жизни, а также по обеспечению защиты планеты, к примеру, в случае падения астероида. "По сути, чтобы нам не пришел конец так же, как динозаврам", - добавил он.

Planetary Society базируется в штате Калифорния. Организацию основали в 1980 году американские ученые Карл Саган, Брюс Мюррей и Луис Фридман.