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ТАСС

МиГ-35 получит интеллектуальную систему распознавания целей на базе нейронных схем

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МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++"
МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее сообщалось, что на МиГ-35 уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику при принятии решений в различных ситуациях

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Интеллектуальная система целеопознавания на базе нейронных схем разрабатывается для самолетов серии "МиГ", в частности, для новейшего истребителя МиГ-35. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

"Идет работа над системой автоматизированного руления после посадки самолета, а также над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем, которая позволяет идентифицировать цель по частичному фрагменту", - сказали в корпорации.

Ранее в пресс-службе корпорации ТАСС рассказали, что на МиГ-35 уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику при принятии решений в различных ситуациях.

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
Проекты
AI
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