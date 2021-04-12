Гранатометчики ЗВО поразили цели на учениях в Ленобласти

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили выполнение нормативов, которые проводились в рамках контрольных стрельб в Ленинградской области. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Министерство обороны.

«В ходе контрольной проверки военнослужащие выполнили стрельбу по подвижным и статичным мишеням, имитирующим боевые машины противника, которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что всего на занятии было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Ранее стало известно о том, что в России стартовала масштабная проверка военнослужащих: более 4 тыс. учений на 101 полигоне и 520 объектах.

По сигналу тревоги поднимаются части всех военных округов и всех видов вооруженных сил.