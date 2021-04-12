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Известия.ru

Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Martin Divisek

Отработанная вторая ступень ракеты «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, отправленный в мае 1978 года, несмотря на прогноз не столкнулись в космосе. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).

«Оба объекта наблюдались с помощью одного эхосигнала», — указано в Twitter-аккаунте системы EUSST.

Ранее система сообщила, что шанс на столкновение на орбите высотой порядка 800 км ступени ракеты и метеорологического аппарата составляет 20%.

Осенью 2020 года МКС с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс» уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором. Специалист центра управления полетом в Хьюстоне проинформировал астронавта Кристофера Кэссиди, который находился на станции, что маневр уклонения от мусора прошел успешно.

Позже выяснилось, что космическим мусором был обломок взорвавшейся японской ракеты-носителя Н-2А. Эта ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2. По данным ВВС США, в результате взрыва ракеты образовалось более 75 обломков.

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