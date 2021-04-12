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Известия.ru

Космонавт Рязанский рассказал о шутках и позитивной атмосфере на МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал о шутках и забавных случаях, которые происходили среди членов экипажа на борту Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил в пятницу, 9 апреля, в своем стриме на RT в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

По словам космонавта, шутки и креативность способствуют поддержанию позитивной атмосферы в экипаже.

«Конечно, дурачимся. Можно смешно танцевать в условиях невесомости... Шутки и какая-то креативность помогают поддержать позитивную атмосферу в экипаже. Как-то я по станции летал в костюме большой лохматой черной обезьяны. Только не спрашивайте, как я пронес в космос костюм большой лохматой черной обезьяны, но я его пронес, и было очень здорово. Мы все переоделись в костюмы, был миньон, был Супермен, был Спайдермен», — делится Сергей Рязанский.

Ранее 9 апреля герой России, летчик-космонавт Юрий Романенко анонсировал стрим на своей странице в «Инстаграм», посвященный Дню космонавтики — 12 апреля.

На стриме российский космонавт пообещал дать ответы на самые часто задаваемые вопросы о том, как стать космонавтом, как проходит бытовая жизнь на МКС, какие исследования проводятся космонавтами и какой вклад эксперименты на орбите делают в земную науку.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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