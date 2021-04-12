Войти
ТАСС

В столице Марокко отметили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

432
0
0
Космонавты в автобусе по дороге на стартовый комплекс: сидят в скафандрах Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов, стоят Г.Г. Нелюбов и А.Г. Николаев; 12 апреля 1961 года. Фото фотохроники ТАСС. РГАНТД
Космонавты в автобусе по дороге на стартовый комплекс: сидят в скафандрах Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов, стоят Г.Г. Нелюбов и А.Г. Николаев; 12 апреля 1961 года. Фото фотохроники ТАСС. РГАНТД.
Источник изображения: warspot.ru

В штаб-квартире ассоциации выпускников вузов бывшего СССР организовали большую выставку фотографий и почтовых марок

РАБАТ, 10 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Мероприятие, приуроченное к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, состоялось в пятницу вечером в штаб-квартире Марокканской ассоциации выпускников вузов бывшего СССР (АМЛЮИС) при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Отметить юбилей одного из самых важных событий XX века пришли десятки выпускников советских и российских вузов, представители общественности, а также дипломаты посольства РФ, включая посла России в Марокко Валерьяна Шуваева.

Новая глава в исследовании космоса

Гостей вечера приветствовал председатель АМЛЮИС Мухаммед Факири, который назвал полет Гагарина в космос знаменательной вехой в истории человечества. Шуваев со своей стороны поздравил всех собравшихся с наступающим Днем космонавтики и поблагодарил АМЛЮИС за организацию мероприятия. "Большое спасибо, что отмечаете сегодня с нами 60-летие первого полета человека в космос", - сказал дипломат, обращаясь к марокканцам.

"Конечно, мы горды тем, что первый человек, оторвавшийся от Земли и вышедший в космос, был соотечественником, гражданином нашей страны. И с самого начала СССР, а затем и Россия исходили из того, что полетом Гагарина открывалась новая глава в исследовании космоса, который будет служить всему человечеству", - продолжал Шуваев.

"Космос принадлежит всем. Он не разбирает ни границ, ни национальностей, ни религий, ни цвета кожи, ни рас. Общаться с космосом необходимо всему человечеству", - подытожил российский посол.

Общее достижение человечества

В рамках мероприятия усилиями АМЛЮИС и РЦНК была организована большая выставка фотографий и почтовых марок, рассказывающих об истории освоения человеком космоса в XX веке. Герои снимков разных лет - это Гагарин, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и другие советские "пионеры космоса".

"Мероприятие, на мой взгляд, прошло очень успешно. РЦНК благодарен своим партнерам в лице марокканских выпускников за то, что они смогли организовать в условиях пандемии довольно внушительное празднование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. По мнению пришедших марокканских выпускников, которые учились в СССР, а затем, в частности в России, на Украине, полет Гагарина - это общее достижение человечества, и он как гражданин мира представлял всю нашу планету", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор РЦНК Василий Чечин.

Первый человек в космосе

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
Россия
Украина
Похожие новости
13.01.2021
Наследники чужой славы
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
30.08.2016
Corun: новый игрок на российском рынке твердосплавного инструмента
10.12.2014
Китайцы заинтересовались перспективным российским танком
17.05.2011
Пресс-релиз о 4-м Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2011"
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)