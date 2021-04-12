Минобороны опубликовало архивные документы о первых советских космонавтах

Минобороны России к 60-летию первого полета человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах СССР. Сведения представлены в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на интернет-портале военного ведомства.

Среди опубликованных документов — личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос: Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов.

В числе впервые представленных документов — удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч.

«Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», — такую характеристику получил Юрий Гагарин по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова.

В опубликованных личных делах Гагарина, Титова, Леонова прослеживается история первого отряда космонавтов. Например, в их послужных списках за 1960 год в графах «должность» и «воинская часть» поставлены отметки: «слушатель» и «войсковая часть 26266». К этому времени относится и приказ командира в/ч №74479 от 11 марта 1960 года об исключении старшего лейтенанта Юрия Гагарина из списка личного состава в связи убытием его на новую должность в вышеупомянутую часть. 10 ноября 1960 года им всем было присвоено звание «Инструктор парашютно-десантной ВВС».

Внеочередное воинское звание старшему лейтенанту Гагарину было присвоено приказом Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Малиновского № 77 от 12 апреля 1961 года. 14 апреля он стал первым, кому было присвоено почетное звание «Летчик-космонавт СССР». Герман Титов получит это звание 9 августа 1961 года за второй полет человека на орбиту, а Алексей Леонов — 23 марта 1965 года за первый выход в открытый космос.

В личном деле Алексея Леонова можно ознакомиться с авторским свидетельством космонавта на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта».

Также из фондов Центрального архива военного ведомства представлены сведения, в том числе, о руководителе подготовки первых космонавтов, участнике спасения челюскинцев и боевом командире Николае Каманине, отважном пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове.

В 2021 году исполняется ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Совершив один оборот вокруг Земли корабль сделал посадку в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе.