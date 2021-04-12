Китай к концу 2021 года запустит четыре спутника дистанционного зондирования Hainan-1

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.

Ожидается, что запуск будет осуществлен с космодрома в Вэньчане

ХАЙКОУ /Китай/, 9 апреля. /ТАСС/. Китайские власти к концу текущего года планируют вывести на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Hainan-1. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Ожидается, что запуск будет осуществлен с космодрома в Вэньчане, расположенного на восточном побережье самой южной провинции КНР. Спутники с оптической бортовой аппаратурой разработаны Институтом аэрокосмической информации (ИЭИ) Китайской академии наук, филиал которого находится в городе Санья на территории одной из инновационных зон Хайнаня.

Как уточнила местная администрация, это один из ключевых научно-технических проектов провинции. Программа реализуется в соответствии с принципом: "произведено, запущено и используется Хайнанем".

"Если запуск будет осуществлен в Вэньчане, мы организуем взаимодействие между местным космодромом и подходящей компанией", - объяснил глава хайнаньского филиала ИЭИ Ян Тяньлян. Как он уточнил, важная цель этой программы - обеспечить сотрудничество, нацеленное на постепенное формирование отрасли коммерческой космонавтики.

Космодром Вэньчан на Хайнане был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.