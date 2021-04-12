Войти
ТАСС

Китай к концу 2021 года запустит четыре спутника дистанционного зондирования Hainan-1

366
0
0
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.
Источник изображения: © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Ожидается, что запуск будет осуществлен с космодрома в Вэньчане

ХАЙКОУ /Китай/, 9 апреля. /ТАСС/. Китайские власти к концу текущего года планируют вывести на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Hainan-1. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Ожидается, что запуск будет осуществлен с космодрома в Вэньчане, расположенного на восточном побережье самой южной провинции КНР. Спутники с оптической бортовой аппаратурой разработаны Институтом аэрокосмической информации (ИЭИ) Китайской академии наук, филиал которого находится в городе Санья на территории одной из инновационных зон Хайнаня.

Как уточнила местная администрация, это один из ключевых научно-технических проектов провинции. Программа реализуется в соответствии с принципом: "произведено, запущено и используется Хайнанем".

"Если запуск будет осуществлен в Вэньчане, мы организуем взаимодействие между местным космодромом и подходящей компанией", - объяснил глава хайнаньского филиала ИЭИ Ян Тяньлян. Как он уточнил, важная цель этой программы - обеспечить сотрудничество, нацеленное на постепенное формирование отрасли коммерческой космонавтики.

Космодром Вэньчан на Хайнане был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
25.05.2020
Der Spiegel (Германия): претензии Америки на Луну
03.07.2019
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
05.09.2016
Китай намерен добиться 60 важных научно-технических прорывов в период 13-й пятилетки
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
24.12.2012
Конструктор: Российские амбициозные космические проекты – это распотрошение денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)