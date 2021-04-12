В NASA заявили о готовности вертолета Ingenuity к первому полету на Марсе

Вертолет Ingenuity подготовлен к первому тестовому полету на Марсе, сообщили на брифинге в пятницу, 9 апреля, представители американского космического агентства NASA.

По словам руководителя миссии Мими Онг, специалисты поддерживают контакт с вертолетом, его батарея заряжена, и он готов к полету. Перед стартом аппарат пройдет последнее испытание мощностей лопастей.

Первый тестовый полет, который будет продолжаться не больше 40 секунд с момента запуска лопастей, намечен на 12:30 в воскресенье по марсианскому времени (05:54 мск в понедельник). Вертолет Ingenuity весом в 1,8 кг должен подняться на высоту около трех метров, повернуться в воздухе и опуститься на поверхность Марса.

В NASA отмечают, что полет в условиях крайне тонкой и разряженной марсианской атмосферы сопряжен со множеством рисков, но подчеркивают, что даже неудача будет ценным вкладом в научную и исследовательскую работу.

Успех теста подтвердит сделанная самим вертолетом черно-белая фотография, помимо этого, испытание будет фиксировать на фото и видео ровер Perseverance, доставивший Ingenuity на Марс. NASA надеется получить первые данные о тесте уже через несколько часов после полета.

В случае успешного испытания в воскресенье, следующий полет будет возможен через четыре дня после него, а последующие рейсы будут проходить с трехдневными перерывами в течение месяца.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров.

Ожидается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.