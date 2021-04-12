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ТАСС

В Архангельске начались испытания нового российского вертолета Ми-38

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Средний многоцелевой вертолет Ми-38
Средний многоцелевой вертолет Ми-38.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Испытания проходят в условиях естественного обледенения

АРХАНГЕЛЬСК, 9 апреля. /ТАСС/. Испытания нового российского многоцелевого вертолета Ми-38 начались в пятницу в Архангельске. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области, в регионе машина будет испытываться в условиях естественного обледенения.

"В аэропорт Васьково прибыл новый российский вертолет Ми-38. Вертолет проходит испытания в условиях естественного обледенения <…> Одни датчики фиксируют уровень потенциального обледенения, другие записывают метеоусловия, третьи направлены на оборудование, которое борется с обледенением на всех узлах вертолета. Все это необходимо для будущей сертификации вертолета", - говорится в сообщении.

Ми-38 - российский средний многоцелевой вертолет. Серийная сборка будет осуществляться в Казани.

Обледенение - потенциально опасное явление. Из-за него может значительно возрасти масса машины, из-за неравномерного обледенения лопастей или рулевого винта вертолет может потерять баланс, появиться опасная вибрация. Лед может сорваться и попасть во вращающиеся детали. Для борьбы со всеми видами обледенения в Ми-38 предусмотрен обогрев. По словам летчика-испытателя первого класса Салавата Садриева, новый вертолет обладает повышенными летно-техническими характеристиками по сравнению с теми машинами, которые представлены в летном парке России и за рубежом.

Ми-38 уже установил несколько мировых рекордов: он поднимался на высоту восемь километров, разгонялся до скорости 320 км/час, летал на расстояние более 1 тыс. км без дополнительных топливных баков. На внешней подвеске он может поднять до семи тонн груза. При этом габаритные размеры вертолета практически такие же, как у Ми-8.

Испытания продлятся несколько недель.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Ми-8
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