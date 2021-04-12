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Известия.ru

Байден запросил у конгресса $715 млрд на «сдерживание» России и Китая

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить $753 млрд из федерального бюджета на программы национальной обороны. Средства пойдут в том числе на сдерживание угроз, якобы исходящих из Китая и России, сообщает 9 апреля CNN.

Эта сумма на 1,7% больше, чем в прошлом году, согласно записке исполняющей обязанности директора управления по управлению и бюджету Шаланды Янг.

«В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», — говорится в сообщении.

Непосредственно Пентагону из этой суммы предполагается выделить $715 млрд. Сумма, озвученная Байденом, не соответствует $722 млрд, которые администрация его предшественника Дональда Трампа выделила на 2022 финансовый год.

Как сказали на официальном брифинге администрации США, «большая часть» увеличения расходов на оборону пойдет на оплату повышения заработной платы военнослужащих мужчин и женщин в военной форме.

Накануне сообщалось, что Байден может сократить расходы военного бюджета США на $7 млрд в сравнении с показателями администрации Трампа. Подобный шаг должна оценить Демократическая партия, выступавшая за сокращение расходов на оборону.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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