Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море

Малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы в Черном море. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в ходе стрельб экипажи получили команду на применение оружия по кораблю условного противника.

"Вражеский" корабль, по легенде учений, попытался установить минные заграждения на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Данные разведки были переданы отряду малых ракетных кораблей с беспилотного летательного аппарата.

"Грайворон" и "Вышний Волочек" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника. "Точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль", - подчеркнули в пресс-службе. Кром того, в ходе учений артиллерийские расчеты малых ракетных кораблей провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин. Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки.

Александр Степанов