Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию, Карабах

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили положение дел в Сирии, Ливии и проблему урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 г. и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 г.", - говорится в сообщении.

"В ходе рассмотрения ситуации в Ливии лидеры с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны", - сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. "Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.