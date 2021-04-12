Американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля, сообщили СМИ

Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.

АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, это эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, передает телеканал NTV.

Ранее источник МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая. Позднее МИД Турции подтвердил, что корабли войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, 4 и 5 мая вернутся.

США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.

Суммарный тоннаж военных кораблей и судов нечерноморских государств, одновременно пребывающих в Черном море, не должен быть более 45 тысяч тонн, а какой-либо одной нечерноморской страны - 30 тысяч тонн. Эсминец Roosevelt имеет водоизмещение 6 950 тонн (нормальное) и 9 648 тонн (полное), Donald Cook - 6783 и 8915 тонн соответственно.