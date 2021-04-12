Войти
РИА Новости

Американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля, сообщили СМИ

288
0
0
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.
Источник изображения: © Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent

АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, это эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, передает телеканал NTV.

Ранее источник МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая. Позднее МИД Турции подтвердил, что корабли войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, 4 и 5 мая вернутся.

США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.

Суммарный тоннаж военных кораблей и судов нечерноморских государств, одновременно пребывающих в Черном море, не должен быть более 45 тысяч тонн, а какой-либо одной нечерноморской страны - 30 тысяч тонн. Эсминец Roosevelt имеет водоизмещение 6 950 тонн (нормальное) и 9 648 тонн (полное), Donald Cook - 6783 и 8915 тонн соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Arleigh Burke
Похожие новости
18.09.2020
Следить за Yuma: десантный корабль США вошел в Черное море
25.02.2020
С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка
08.07.2019
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море
28.11.2017
Американский эсминец заметили в Черном море
27.02.2017
У России скоро появится ракета, невосприимчивая к ПРО (Il Giornale, Италия)
21.12.2011
Инновационные технологии в военном кораблестроении — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)