Путин обсудил на совещании Совбеза РФ вопросы информационной безопасности

Президент провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Владимир Путин предложил поговорить о вопросах, связанных с информационным обменом, с проблемами распространения информации, в том числе работе с иностранными партнерами по этому направлению. "В современных условиях чрезвычайно важное направление деятельности, имею в виду все, что связано с теми вопросами, которые представляют, безусловно, взаимный интерес, это вопросы безопасности, экологии, борьбы с эпидемиями", - подчеркнул он.

"Этими проблемами сегодня и займемся", - предложил президент. "У нас есть докладчик. Давайте начнем работу и обсудим проект соответствующего решения", - сказал он. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Кира Латухина