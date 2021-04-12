Умный МиГ: зачем авиации искусственный интеллект

МиГ-35 будет оснащен искусственным интеллектом

Самолеты МиГ-35 планируют оснастить системой искусственного интеллекта, сообщили его разработчики. Реализация этой задачи поставит российский истребитель в один ряд с другими самолетами, в работу которых заложены системы ИИ: Су-57, F-35 и другие. Как передовые технологии помогают летчикам в выполнении боевых задач - в материале "Газеты.Ru".

Истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе корпорации «МиГ».

«Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику в принятии решений в различных ситуациях, а также система интегрированного зрения, позволяющая видеть в сложных метеоусловиях», - сказали в корпорации.

Разработчики корпорации МиГ на данном этапе не вдавались детали, как будет работать это оборудование и каких-либо подробностей не привели. И в данном случае сравнивать систему интегрированного зрения по характеристикам с аналогичной аппаратурой других разработчиков пока затруднительно.

На данный момент самый известный пример интеграции искусственного интеллекта в авиацию - американский истребитель 5-го поколения F-35 Lightning II.

Эти самолеты оснащаются так называемой системой дополненной реальности. Считается, что шлем пилота этого самолета - самый технически совершенный наголовный дисплей, который когда-либо создавали инженеры. Стоимость этого непременного аксессуара летчика F-35 достигает $600 тыс. за единицу.

«Шлем весом 2,25 кг транслирует в реальном времени контекстную информацию об окружающем пространстве. Поворачивая голову, пилот может смотреть даже сквозь обшивку самолета. Шлем получает информацию от шести электро-оптических сенсоров Distributed Aperture System (DAS), установленных на обшивке истребителя», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист напомнил, что подгонка шлема под индивидуального пользователя занимает четыре часа (двухдневная процедура, разбитая по два часа). Нужно, чтобы дисплей дополненной реальности (визор) располагался точно в 2 миллиметрах от центра зрачка.

Аналогичные разработки ведутся и в России.

К примеру, в конце марта сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация приступила к испытаниям шлема для летчиков истребителей Су-57 со встроенной системой целеуказания и индикации.

По словам разработчиков, в настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для истребителя Су-57.

Система способна обеспечить индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельных символов для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков.

Такой шлем, оснащенный системой дополненной реальности, должен значительно упростить управление самолетом и улучшить осведомленность летчика.

Благодаря этому летчик получает полный круговой обзор и возможность видеть сквозь самолет. Система также позволяет сделать полеты в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях безопаснее.

Не исключено, что нечто подобное внедряется и на истребителе МиГ-35.

Помимо F-35 и Су-57 процесс внедрения искусственного интеллекта охватывает и другие современные ударные воздушные платформы, такие как американские B-2 Spirit (малозаметный стратегический бомбардировщик), F-15EX (всепогодный многофункциональный истребитель четвертого поколения).

Искусственный интеллект в боевых самолетах освобождает пилота от большого объема второстепенной работы и дает ему возможность сосредоточиться на решении ключевых задач.

К примеру, наиболее важными особенностями последней версии F-35 является резкое увеличение вычислительных возможностей бортового компьютерного оборудования. Оно способно выполнять в 25 раз больше операций, чем любые другие аналогичные системы. В результате самолет сможет получать данные из других воздушных, наземных и морских источников, что дает пилоту более информативное представление о происходящем. Вычислительный комплекс с такими возможностями позволяет использовать и элементы искусственного интеллекта.

Существующая система управления F-35, наделенная искусственным интеллектом, способна почти мгновенно подготовить и передать пилоту исчерпывающую информацию для принятия решения на практические действия, включая рекомендации. Результат многосложной работы всех сенсоров самолета и бортового компьютера выводится на один экран.

Пилот получает в комплексе всю необходимую для него информацию, включая метеообстановку, данные о целях, о состоянии всех систем самолета (состояния средств связи, всей авионики, силовых агрегатов и вооружения и т. д.). При этом часть задач, в том числе и требующих мгновенной реакции, решается без участия человека.

Оптимизация алгоритмов вычисления, формирование среды принятия решений для летчика, также уже реализованы и на платформе Су-57.

К примеру, на основе искусственного интеллекта базируется информационно-управляющая система (ИУС) этого самолета. Она обеспечивает беспрецедентно высокий уровень автономности работы всех бортовых систем самолета. Российский истребитель 5-го поколения может решать порядка 90% боевых задач автоматически. При такой высокой автоматизации работы всех систем истребителя пилот нужен в основном для определения наилучшего варианта из предложенного ИУС перечня дальнейших действий.

Что касается МиГ-35, то это новейший многоцелевой истребитель поколения 4, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Считается, что эта машина обладает большим экспортным потенциалом.

Андрей Михайлов