Войти
Российская газета

Начальник Генштаба проверил воинские части Восточного военного округа

683
0
0

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Восточного военного округа в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Как сообщили в минобороны РФ, Валерий Герасимов проверил организацию оперативной и боевой подготовки войск. Сейчас проверка проводится на территории всех военных округов и Северного флота, в районах крайнего Севера, в видах и родах войск ВС РФ.

"Подразделения выведены на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. В течение месяца будет осуществляться оценка уровня их подготовки", - отметили в Минобороны.

Также Валерий Герасимов и члены комиссии возложили цветы к памятнику Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову установленному на аллее Славы штаба 5-й общевойсковой армии.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
19.02.2020
Российские военные провели учение по тыловому обеспечению в "условно боевой" обстановке в Арктике
23.12.2019
Россия обустраивает в Арктике аэродромы для стратегической авиации
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
02.04.2015
К 2018 году в Арктике сформируют самодостаточную группировку войск
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)