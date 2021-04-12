Начальник Генштаба проверил воинские части Восточного военного округа

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Восточного военного округа в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Как сообщили в минобороны РФ, Валерий Герасимов проверил организацию оперативной и боевой подготовки войск. Сейчас проверка проводится на территории всех военных округов и Северного флота, в районах крайнего Севера, в видах и родах войск ВС РФ.

"Подразделения выведены на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. В течение месяца будет осуществляться оценка уровня их подготовки", - отметили в Минобороны.

Также Валерий Герасимов и члены комиссии возложили цветы к памятнику Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову установленному на аллее Славы штаба 5-й общевойсковой армии.

Александр Степанов