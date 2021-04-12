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Известия.ru

«Роскосмос» запланировал обеспечить всю Россию космической связью к 2024 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 9 апреля, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране.

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю Россию 100-процентным покрытием космической связью и ШПД», — рассказал он журналистам.

Рогозин уточнил, что такие нововведения представляют большой интерес для государства.

По его словам, после утверждения программы «Сфера» в «Роскосмосе» планируют начать работы, которые позволят создать такие платформы.

В настоящий момент, как подчеркнул гендиректор госкорпорации, Арктическая зона является приоритетной территорией развития Северного морского пути. Именно поэтому там необходимо провести высокодетальный мониторинг и широкополосный интернет.

26 декабря 2020 года Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Арктика
ИТ
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