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ТАСС

Роскосмос планирует в 2024 году обеспечить всю Россию космической связью

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин (в центре)
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин (в центре).
Источник изображения: © Космический центр "Южный"/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал приоритетом для Роскосмоса Арктическую зону, поскольку ее нужно "обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД", - отметил Рогозин.

Как уточнил глава Роскосмоса, широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для РФ. "Мы планируем после утверждения программы "Сфера" немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок", - пояснил он.

Рогозин подчеркнул, что приоритетом для Роскосмоса является Арктическая зона, поскольку ее нужно "обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью". В частности, это необходимо для развития Северного морского пути.

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Байконур
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