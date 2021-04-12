Новый самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Построенный на Воронежском авиационном заводе - ПАО "ВАСО" для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96024 (серийный номер 0024, предположительный заводской номер 74393203024) в первом полете. Воронеж, 09.04.2021.

Воронеж. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного в ПАО "Воронежское авиационное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ОАК госкорпорации "Ростех"), состоялся в пятницу, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В настоящее врем самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.

В ходе полета на высотах от 5 тыс. до 9 тыс. метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. Полетное задание было выполнено полностью.

В сообщении отмечается, что воздушное судно соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс, а также применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.

"Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70% работников предприятия заняты именно на этом проекте. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ВАСО Фарита Шарафеева.

Ил-96-300 предназначен для перевозки пассажиров на авиалиниях большой протяженности. Согласно финансовому отчету ВАСО за первое полугодие 2020 года, всего на ВАСО было произведено 23 самолета этого типа, десять из которых были переданы в СЛО "Россия" (в их числе - президентский борт), четыре - авиакомпании Cubana de Aviacion, один из которых предназначен для перевозки первых лиц Кубы.