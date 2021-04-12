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ТАСС

NASA надеется дважды в год отправлять астронавтов на "Союзах" по перекрестным полетам

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Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Российский экипаж сможет дважды в год летать на американских кораблях, заявил заместитель администратора управления

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. NASA рассчитывает, что американские астронавты будут дважды в год летать на российских "Союзах", а космонавты Роскосмоса - дважды в год на американских кораблях. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель администратора NASA Кен Бауэрсокс.

"Безусловно, мне бы хотелось надеяться, что дважды в год астронавты будут летать на кораблях "Союз", как российские космонавты дважды в год будут летать на американских кораблях", - отметил Бауэрсокс.

Замадминистратора NASA уточнил, что подобная схема полетов могла бы помочь в случае, если американскому или российскому кораблю по какой-то причине придется покинуть МКС раньше запланированного срока. Тогда на станции останется представитель США или РФ, прилетевший на другом корабле.

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