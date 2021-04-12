НПО автоматики приступило к созданию опытных образцов систем управления для "Союза-5"

Новую систему управления отличают более высокие вычислительные мощности и скорость обработки информации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. НПО автоматики (входит в "Роскосмос") завершает опытно-конструкторские работы по созданию систем управления для перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Предприятие приступило к производству опытных образцов, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

"НПО автоматики находится на завершающей стадии в части опытно-конструкторских работ разработки систем управления для ракеты "Союз-5", мы занимаемся изготовлением опытных образцов, и в этом году мы приступим к их отработке", - сказал Мисюра.

По его словам, новую систему управления отличают более высокие вычислительные мощности, скорость обработки информации. Также разработчикам удалось уйти от использования аналогового сигнала и проводов, что ускорило работу системы и уменьшило ее вес.

"Также появилась возможность обработки потокового видео, что необходимо для видеоаналитики, например при приземлении на космические объекты. Параллельно есть еще несколько опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по разработке новых элементов систем управления для новых ракет - это легкие ракеты, тяжелые ракеты с возвращаемыми ступенями. Новые вычислительные машины, которые выдерживают различное воздействие в космосе, в том числе радиационное", - добавил Мисюра.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), которая станет составной частью сверхтяжелой ракеты, разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году, первый запуск планируется осуществить в 2023 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.