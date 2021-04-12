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ТАСС

Рогозин: Роскосмос идет "на пределе возможностей" по пускам ракет среднего класса

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

По словам Дмитрия Рогозина, госкорпорация выходит на продолжение испытаний ракеты-носителя "Ангара"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Роскосмос по пускам ракет-носителей среднего класса работает на пределе возможностей. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы в этом году столкнулись с тем, что мы идем на пределе возможностей по пускам в ракетах средней размерности, то есть типа "Союз-2", - пояснил он.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация выходит на продолжение испытаний ракеты-носителя "Ангара", после выхода ее на серийное производство будет расширение возможностей.

"После летных испытаний "Крыла-СВ" (создаваемый в РФ проект возвращаемой ступени - прим. ТАСС) в 2022 году мы запустим серию ракет в легком и сверхлегком классах, нам будет немножко полегче", - подытожил Рогозин.

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Казахстан
Россия
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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