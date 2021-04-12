Львовский бронетанковый завод на днях передал ВСУ вторую за неполный месяц партию танков. Судя по обнародованным фотографиям, подтверждаются предположения о том, что на этом предприятии ведется я модернизация старых советских Т-72 "Урал", производство которых было прекращено в Нижнем Тагиле более 40 лет назад.

Если в мартовской поставке присутствовал один такой танк, то сейчас уже видны две боевые машины. Третий танк, по всей видимости, является более поздним Т-72АВ. Еще два - это так называемые Т-64БВ образца 2017 года. Они отличаются от базовой модели установкой ночного тепловизионного прицела, более совершенных средств связи натовского образца, спутниковой навигации, телевизионных камер заднего вида, а также усовершенствованной динамической защиты. Аналогичные мероприятия были проведены и на "семьдесят вторых".

Разумеется, такая техника не сможет конкурировать на равных с современными моделями, но определенную угрозу на поле боя она представляет.

По данным справочника Military Balance, на начало 2021 г. в ВСУ находилось 210 Т-64БВ образца 2017 года.

Учитывая, что на базах хранения продолжает оставаться около 500 устаревших версий Т-72, у военного ведомства этого государства есть резервы по наращиванию общего числа имеющейся в войсках бронетехники.

Необходимо отметить, что темпы ремонта достаточно скромные, к тому же имеет место хроническое недофинсирование. Из-за этого, например, харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, по сути, превратился в банкрота.

Значительные проблемы испытывает ВСУ и с легкой бронированной техникой, из-за чего возникла потребность заказывать советские боевые машины пехоты первого поколения за рубежом. Правда, часто такие сделки сопровождаются различным скандалами.

Большие сложности у киевских чиновников в военной форме и с батальонами территориальной обороны, которые на самом деле являются небоеспособными "бумажными войсками". Как выяснилось, в них военнослужащие только числятся, а также отсутствует исправная боевая техника.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев