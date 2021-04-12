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ТАСС

Рогозин заявил, что первый этап создания системы OneWeb завершится в 2022-2023 годах

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Спутник OneWeb
Спутник OneWeb.
Источник изображения: OneWeb

Глава Роскосмоса отметил, что сначала планируются двусторонние переговоры, после чего - трехсторонние с подключением Казахстана

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Система OneWeb первого этапа будет создана в конце 2022-го - начале 2023 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем до конца 2022 года, ну реально, наверное, это будет начало 2023 года в связи с тем, что были задержки поставки аппаратов OneWeb в прошлом году, мы планируем завершить программу первого этапа системы OneWeb первого поколения", - отметил Рогозин.

По его словам, на Байконуре планируется обсуждение второго поколения этой системы. "Это важная коммерческая нагрузка", - пояснил Рогозин.

Глава Роскосмоса особо отметил, что сначала планируются двусторонние переговоры, после чего - трехсторонние с подключением Казахстана, так как Байконур находится на территории этой страны, а в столице есть предприятие, "способное на современном уровне с применением современных технологий собирать космические аппараты".

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Рогозин Дмитрий
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Байконур
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