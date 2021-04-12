Рогозин представит "Сферу" и лунную программу на совещании у Путина по космосу

Глава Роскосмоса отметил, что очень тщательно готовится к мероприятию и посвятит подготовке выходные

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин примет участие в совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина по видеосвязи, где представит несколько космических программ.

"Мы сейчас в высокой степени готовности представить президенту параметры, смысл и понимание отдачи от программ, которые в высокой степени готовности для внесения в правительство на утверждение. Это программа "Сфера", это космическая ядерная энергетика и это орбитальные космические исследования, связанные прежде всего с исследованиями Луны", - отметил он.

По словам гендиректора Роскосмоса, некоторые программы уже прошли утверждение. "В частности, мы рады, что правительство рассмотрело и поддержало нас по программе ГЛОНАСС, она утверждена", - пояснил он.

Как уточнил Рогозин, в совещании также примет участие вице-премьер Юрий Борисов. Глава Роскосмоса признался, что очень тщательно готовится к мероприятию и посвятит подготовке выходные.