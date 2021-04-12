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ТАСС

Рогозин представит "Сферу" и лунную программу на совещании у Путина по космосу

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что очень тщательно готовится к мероприятию и посвятит подготовке выходные

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин примет участие в совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина по видеосвязи, где представит несколько космических программ.

"Мы сейчас в высокой степени готовности представить президенту параметры, смысл и понимание отдачи от программ, которые в высокой степени готовности для внесения в правительство на утверждение. Это программа "Сфера", это космическая ядерная энергетика и это орбитальные космические исследования, связанные прежде всего с исследованиями Луны", - отметил он.

По словам гендиректора Роскосмоса, некоторые программы уже прошли утверждение. "В частности, мы рады, что правительство рассмотрело и поддержало нас по программе ГЛОНАСС, она утверждена", - пояснил он.

Как уточнил Рогозин, в совещании также примет участие вице-премьер Юрий Борисов. Глава Роскосмоса признался, что очень тщательно готовится к мероприятию и посвятит подготовке выходные.

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Казахстан
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Роскосмос
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Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
ГЛОНАСС
Луна
Ядерный щит
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