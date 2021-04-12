Компания UFAST передала ВМС Сенегала новый катер класса RPB-33

ЦАМТО, 9 апреля. На предприятии французской судостроительной компании UFAST в Кемпере 30 марта состоялась церемония передачи ВМС Сенегала нового 33-метрового патрульного катера "Тауау" (Taouay) класса RPB-33.

Как сообщает Defenceweb.co.za, катер покинул Кемпер 3 апреля и направился в Дакар. На маршруте морского перехода предусмотрен заход в марокканский порт Агадир. После прибытия в Сенегал катер будет эксплуатироваться ВМС страны в интересах Управления обеспечения безопасности на море и защиты морской среды (HASSMAR).

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку двух новых патрульных катеров RPB-33 был подписан с компанией Raidco Marine в 2018 году, но Сенегал первоначально не фигурировал в качестве их заказчика. Оба катера строятся на являющейся партнером Raidco верфи UFAST, которая уже поставила ВМС Сенегала один RPB-33 в 2013 году. Постройка "Тауау" началась в 2019 году, катер был спущен на воду на верфи в Кемпере 12 февраля 2021 года.

Катер RPB-33 предназначен для обеспечения безопасности на море, включая операции по противодействию торговле людьми, незаконному рыбному промыслу, терроризму и пиратству.

Длина RPB-33 составляет 33,73 м, максимальная ширина – 6,53 м. Он имеет композитный корпус и оборудован алюминиевой надстройкой, двумя двигателями MAN мощностью 1100 л.с., обеспечивающими максимальную скорость 22 узла. Дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 7 суток. Катер оснащается 6,2-м шлюпкой с алюминиевым корпусом (также производства UFAST), может быть вооружен 20-мм пушкой, 12,7-мм пулеметами. Экипаж – 17 человек.

Первый катер класса RPB-33, "Ферло" (Ferlo), был поставлен ВМС Сенегала в третьем квартале 2013 года и участвовал в операции "Восстановление демократии" в Гамбии в 2017 году.

ВМС Сенегала также должны получить три патрульных корабля проекта OPV-58S компании Piriou. Резка стали для первого из них состоялась в октябре 2020 года. Ожидается, что строительство продлится около 44 месяцев и завершится в середине 2024 года, а первый корабль будет поставлен в 2023 году.

Еще одно недавнее приобретение – четыре патрульных катера "Шалдаг" Mk.2 и один "Шалдаг" Mk.5 израильской Israel Shipyards. Последняя пара катеров была передана сенегальскому флоту в ноябре 2020 года.