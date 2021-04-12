Во Франции на военных учениях всех разогнал робо-пес

Во Франции четвероногого робота Спота от американской компании Boston Dynamics протестировали в рамках двухдневных военных учений.

Робота использовали для разведки, пишет The Verge со ссылкой на французскую газету Ouest-France.

Фотографии с учений опубликовала на своей странице в Twitter Особая военная школа Сен-Сир, занимающаяся подготовкой офицерских кадров для французской армии и жандармерии. Учения позиционировались как повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня, включая роботизацию поля боя.

По данным Ouest-France, Спот - один из множества роботов, которых тестировали французские студенты с целью оценки их полезности на полях сражений будущего.