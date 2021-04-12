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РИА Новости

В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск

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Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "озабоченности" Парижа и Берлина передислокацией военных РФ у границы с Украиной.

"Следить за передвижением российских войск на территории России - дело абсолютно бессмысленное", - сказала Захарова на брифинге.

"На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы", - отметила официальный представитель МИД РФ.

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Германия
Россия
Украина
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