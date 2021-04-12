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ТАСС

Рогозин: одновитковая схема стыковки с МКС может быть опробована в следующем году

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Гендиректор Роскосмоса заявил, что все ближайшие пилотируемые миссии пройдут по короткой схеме стыковки с МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Одновитковая схема стыковки космического корабля с МКС может быть опробована на "Прогрессе" в следующем году. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году", - предположил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

По словам главы Роскосмоса, сначала такая схема полета будет опробована на грузовом корабле ("Прогресс МС"), а потом на пилотируемом.

В апреле 2019 года Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС. Тогда в пресс-службе РКК отметили, что она может быть реализована через два-три года.

Короткая схема стыковки

Рогозин добавил, что пилотируемый корабль "Союз МС-19" в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, все ближайшие полеты космонавтов пройдут по трехчасовой схеме. "Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме", - отметил Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, ближайший пилотируемый пуск, запланированный в октябре, тоже пройдет по трехчасовой схеме. "Мы нацелены на нее", - подчеркнул он.

Ожидается, что в октябре на МКС отправится съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов". В ноябре прошлого года Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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Казахстан
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Байконур
МКС
Союз ПКК
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