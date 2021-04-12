Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций с американской стороны, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию.

"Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка – её размер тоже ограничен конвенцией Монтрё. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием – давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", - сказал Комоедов.

Адмирал подчеркнул, что в последние годы активность ВМС США на Чёрном море заметно увеличилась, при этом они регулярно нарушают конвенцию Монтрё, регулирующую продвижение по черноморским проливам и нахождение в этой акватории, постоянно под теми или иными поводами "зависая" там более 21 суток, разрешенных для нечерноморских государств.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

Группировка ВС России в Крыму

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 численность группировки Черноморского флота РФ на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения - 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.

В целях обеспечения безопасности Крыма туда были перебазированы истребители Су-30 и беспилотная авиация, система ПВО С-400, развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.