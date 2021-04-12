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Российская газета

Комплекс "Панцирь-С1" опрокинулся на бок в Сербии

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Источник изображения: rg.ru

В Сербии во время следования по одной из автомобильной магистрали лег на бок самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В Сети уже появились фотографии попавшего в аварию ЗРПК. Видно, что боевая машина пострадала незначительно и достаточно быстро может быть возвращена в строй. В то же время пока точно неизвестно, из-за чего все произошло, и есть ли пострадавшие.

Всего в настоящее время на вооружении армии этого балканского государства находятся 6 таких установок.

Это не первое происшествие, с сербской военной техникой. Например, в прошлом году сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с новейшим танком М84АS1. Тягач МАЗ-537 с тралом, на котором находилась боевая машина, врезался в расположение рядом с трассой строение. Тогда никто не пострадал, а М84АS1 позже принимал участие в учениях.

Различные инциденты с военной техникой регулярно происходят практически во всех армиях мира. Например, недавно были обнародованы видеокадры упавшего с трала во время погрузки турецкого бронеавтомобиля.

В ходе эксплуатации неоднократно переворачивались израильские танки Merkava. Более тяжелые ЧП происходили с американской техникой. Известны факты пожаров танков Abrams и бронетранспортеров Stryker, а в прошлом году во время ночных учений один М1А2 подбил 120-мм снарядом другой.



Алексей Брусилов

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Страны
Израиль
Сербия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
M1 Abrams
Merkava
Stryker
М-84
Проекты
Военные учения
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