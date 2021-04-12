Роботизированный "Маркер" представили в военном технополисе "ЭРА"

На "Дне инноваций" в военном технополисе "ЭРА" представили экспериментальную роботизированную платформу "Маркер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что платформа предназначена для отработки, изучения и практического внедрения всех самых передовых технологий, которые связанны с системами технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. "Разработкой системы технического зрения, не имеющей аналогов в мире, занимались непосредственно операторы научных рот технополиса", - отметили в военном ведомстве.

Также в Технополисе показали первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором на борту. Автоматизированную систему "Паспорт" с мобильной информационной системой "Кварц" и программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий. Осматривали выставку первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов. В ходе осмотра замминистра Цаликов поставил разработчикам задачу максимально быстро внедрить новую технику.

Кроме того, в военном технополисе "ЭРА" приступил к работе научно-производственный центр "Кулибин". Об этом в режиме видеоконференции доложил в пятницу министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По словам Ивановского, общая площадь Центра составляет более четырех тысяч метров, количество установленного уникального оборудования - 123 единицы. В рамках подготовки Центра к открытию, все сотрудники прошли обучение и осуществлена пуско-наладка оборудования. "Кулибин" включает в себя конструкторское бюро и семь производственных участков.

Александр Степанов