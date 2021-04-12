В Черном море силовики освободили судно от "террористов"

В акватории Черного моря накануне состоялись командно-штабные учения "Лагуна-2021". В маневрах приняли участие сотрудники силовых структур Республики Крым и Краснодарского края: служащие Пограничного управления, Управления ФСБ России, МВД, МЧС, подразделения Росгвардии и региональных органов исполнительной власти. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По легенде, круизный катамаран "Дагомыс" вышел из порта Сочи, и на пути был захвачен условными террористами, экипаж и пассажиры взяты в заложники. Оперативный штаб в сжатые сроки оценил сложившуюся обстановку, спланировал и провел спецоперацию по уничтожению террористов. Пока одна группа брала судно на абордаж, вторая прибыла к месту на вертолете, обеспечив с воздуха огневое прикрытие. Заложники были освобождены.

В ходе учения силовики отработали порядок действий по пресечению террористического акта. По окончании активной фазы учений участники спецоперации "разминировали" судно, а также предотвратили розлив нефти, который вызвал вспыхнувший от взрыва условный пожар.

"Задачи, поставленные в ходе маневров, всеми участниками командно-штабного учения выполнены в полном объеме. Анализ результатов учения свидетельствует об эффективности взаимодействия региональных подразделений силовых ведомств при предотвращении и пресечении террористических актов", - уточнили в пресс-службе Погрануправления по Краснодарскому краю.

Анна Юркова (Краснодасркий край)