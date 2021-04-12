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ТАСС

В российской армии создадут первое подразделение, оснащенное ударными роботами

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: rg.ru

В его состав войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин

НАХАБИНО /Московская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Первое подразделение, оснащенное ударными роботами, будет создано в российской армии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа АО "766-е управление производственно-технологической комплектации (УПТК)", где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

"Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин", - рассказали в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, "для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение". "Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях", - добавили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что ранее "Ураны-9" применялись только как отдельные комплексы.

Боевой робот "Уран-9" выпускается 766-м УПТК. Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".

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