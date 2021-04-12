Войти
WarSpot

ВВС США дали имя новому истребителю

478
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американцы недолго думали над названием для нового истребителя. Вчера, 8 апреля, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что на базе Эглин (штат Флорида) прошла торжественная церемония обнародования названия и официальной роли новейшего истребителя ВВС — F-15EX.

Поскольку F-15EX является глубокомодернизированной версией F-15 Eagle, то в ВВС США не слишком утруждались при поиске нового названия. Новый истребитель официально будет называться Eagle II. Что касается официальной роли, то её обозначили как: «удовлетворение требований к могущесту при одновременном использовании разнообразных технологий, обеспечивающих актуальность платформы на десятилетия вперёд».

Промо-ролик F-15EX Eagle II

«Непобедимый в воздушном бою F-15 Eagle олицетворял превосходство в воздухе в сознании наших врагов, союзников и американского народа на протяжении более чем 45 лет, но он не предназначался для вечного полёта. Мы услышали сигнал от наших бойцов. Я рад сообщить, что мы отреагировали смело и решительно, предложив проверенную платформу, которая модернизирована и оптимизирована для поддержания превосходства в воздухе сейчас и в будущем», — заявил генерал-лейтенант Дюк Ричардсон, помощник секретаря ВВС по закупкам.

-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
Компании
Boeing
Проекты
ИТ
Похожие новости
15.03.2021
ВВС США получили первый истребитель F-15EX
04.02.2021
Первый «Орёл» нового поколения поднялся в небо
31.07.2020
Япония модернизирует своих «Орлов»
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
06.04.2009
Обновленный F-15 может побороться с "Рэптором"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)