ВВС США дали имя новому истребителю

Американцы недолго думали над названием для нового истребителя. Вчера, 8 апреля, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что на базе Эглин (штат Флорида) прошла торжественная церемония обнародования названия и официальной роли новейшего истребителя ВВС — F-15EX.

Поскольку F-15EX является глубокомодернизированной версией F-15 Eagle, то в ВВС США не слишком утруждались при поиске нового названия. Новый истребитель официально будет называться Eagle II. Что касается официальной роли, то её обозначили как: «удовлетворение требований к могущесту при одновременном использовании разнообразных технологий, обеспечивающих актуальность платформы на десятилетия вперёд».

Промо-ролик F-15EX Eagle II

«Непобедимый в воздушном бою F-15 Eagle олицетворял превосходство в воздухе в сознании наших врагов, союзников и американского народа на протяжении более чем 45 лет, но он не предназначался для вечного полёта. Мы услышали сигнал от наших бойцов. Я рад сообщить, что мы отреагировали смело и решительно, предложив проверенную платформу, которая модернизирована и оптимизирована для поддержания превосходства в воздухе сейчас и в будущем», — заявил генерал-лейтенант Дюк Ричардсон, помощник секретаря ВВС по закупкам.

-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.