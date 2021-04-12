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Известия.ru

Опубликованы кадры полета ракеты с кораблем «Ю.А. Гагарин» с борта МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Сверчков засняли полет ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»).с борта Международной космической станции. Кадры опубликованы в пятницу, 9 апреля, в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

«Впервые удалось запечатлеть в полете ракету «Союз-2»! Полгода назад эта же ракета вывела на орбиту наш космический корабль, а сегодня я смотрю на него с высоты 420 км», — написал Сверчков.

В госкорпорации отметили, что полет космического корабля проходит в штатном режиме, состояние экипажа хорошее.

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» стартовала с космодром Байконур в 10:42 9 апреля.

Запись с запуском корабля будет транслироваться на самом большом медиафасаде Москвы — на здании Института Гидропроекта на «Соколе». Ролик с запуском «Союза МС-18» планируется показать в 13:00, 15:00 и 18:00 мск. Кроме того, для трансляции было отобрано еще свыше 10 поверхностей на столичных зданиях.


Пуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В связи с этим корабль «Союз» получил имя «Ю. А. Гагарин». Эта надпись нанесена на обшивку корабля. Головной обтекатель ракеты украшен портретом космонавта и надписью «Год Гагарина. 1961–2021».

Предыдущий старт корабля с названием «Юрий Гагарин» серии «Союз-ТМА был приурочен к полувековой годовщине начала практического развития пилотируемой космонавтики. Полет состоялся 5 апреля 2011 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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