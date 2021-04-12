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Гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода несет службу на государственной границе России

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ТМ-140
ТМ-140 Курганмашзавода на государственной границе.
Источник изображения: vpk-news.ru

С начала апреля гусеничный вездеход ТМ-140 ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) проходит опытную эксплуатацию в подразделении пограничной службы ФСБ России, несущем службу в Звериноголовском районе Курганской области на границе с Казахстаном.

Как сообщила пресс-служба НПО «Высокоточные  комплексы», это вторая машина, которую пограничники испытывают в условиях весенней распутицы, разлива рек и таяния снега для обеспечения контроля за государственной границей. Первая ТМ-140 эксплуатировалась в зимний период по снежному бездорожью и при низких температурах.

На второй опытный «пограничный» образец, следуя пожеланиям заказчика, ПАО «Курганмашзавод» установлены головная светодиодная оптика, применяемая на боевых бронированных машинах, типа «Рысь» и «Медведь», светодиодные поисковые прожекторы. Предусмотрен подогрев двигателя от внешнего источника для поддержания машины в дежурном режиме работы. С целью повышения ресурса усовершенствована ходовая часть гусеничного вездехода. Машина оснащена автономным дизель-генератором на 24 Вольта для обеспечения энергопитания разного рода устройств. Установлена система ГЛОНАСС. Снегоболотоход окрашен в зеленый армейский камуфляж.

Ежедневный пробег ТМ-140 на границе составляет 150-170 км. Курганмашзаводу испытание модернизированной машины в реальных условиях крайне важно для формирования выводов и доработки образца, внедрения в серию новых технических решений. В свою очередь, Пограничная служба ФСБ России рассматривает курганскую технику в качестве возможного варианта пополнения автопарка своего ведомства. Значимый момент, машина имеет полностью отечественную комплектацию, а значит, соответствует задачам по импортозамещению.

Так, 6 апреля представители Пограничной службы ФСБ России, занимающиеся материально-техническим снабжением, побывали с визитом на Курганмашзаводе. Осмотрели агрегатный завод, где выпускается гражданская продукция предприятия, особое внимание уделив производству гусеничного вездехода ТМ-140. Ознакомились с условиями сборки техники, интересовались эксплуатационными характеристики и возможностями комплектации машин.

На фото: ТМ-140 Курганмашзавода на государственной границе

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
СПМ-3 Медведь
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Проекты
ГЛОНАСС
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