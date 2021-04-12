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Российская газета

Советские пушки пользуются спросом: знаменитые М-46 по-прежнему в цене

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Источник изображения: rg.ru

Разработанная и выпускавшаяся в Перми 130-мм пушка М-46 по-прежнему пользуется спросом на международных рынках вооружений. Так, в Черногории заметили несколько сербских тягачей с прицепами, перевозящими четыре таких орудия.

Машины следовали в порт Бар, откуда, как предполагается, они будут отправлены в одну из арабских стран. На это намекает их характерный пустынный камуфляж.

Несмотря на то, что "сорок шестые" были разработаны в конструкторском бюро пермского завода №172 еще во второй половине 40-х годов, они до сих состоят на вооружении почти четырех десятков государств, в том числе более чем в десятке арабских армий.

Артиллеристам нравится, что эти пушки обладают приемлемой надежностью и имеют высокую дальнобойность. Например, обычные осколочно-фугасные снаряды могут поражать цели на дистанции в 27490 метров. В то же время в Иране и Китае созданы активно-реактивные боеприпасы, способные уничтожать противника на дистанциях 37000 и 44000 метров соответственно.

В Египте и Сирии М-46 применены в колесных самоходных артиллерийских установках, использующих российские и германские автомобильные шасси.

Это не первый случай продажи Сербией оружия советского образца. В прошлом году стало известно о начале поставок в Пакистан модернизированных средних танков Т-55. Партия из 280 гусеничных машин предназначена для специальных подразделений охраняющего границу с Афганистаном Пограничного корпуса.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Египет
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Сербия
Сирия
Черногория
Продукция
M-46
Т-55
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