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Интерфакс-АВН

"Швабе" поставит в Италию партию оптических прицелов

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Экспортный контракт на поставку партии оптических прицелов будет реализован в рамках взаимодействия холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компании Aurora International srl.

"Поставку выполнит Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга. Дистрибьютор российской оптики в Италии получит уже известные на рынке ЕС прицелы постоянной кратности, а также новые модели со сменным увеличением и повышенным светопропусканием. Их производит НПЗ", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в пятницу.

По словам генерального директора НПЗ Василия Рассохина, компания Aurora International входит в число ключевых экспортных партнёров, поскольку обеспечивает покрытие рынка Европейского союза в профильной для завода отрасли.

"Запланированный объём поставок в рамках контракта 2021 года вдвое превосходит объём, реализованный в 2020 году, что свидетельствует о развитии партнёрства и ведёт к укреплению позиций предприятия на европейском рынке", - отметил Рассохин, которого цитирует пресс-служба.

В поставку войдут прицелы ПО4х24, ПО6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22, а также новые модели прицелов переменного увеличения ПО104, ПО156, ПО315У и ПО420У. В России по итогам продаж за прошлый год самым востребованным в линейке НПЗ стал прицел ПО4х24. Наибольший спрос на данную модель отмечен в Сибири и на Дальнем Востоке. Она популярна среди профессиональных стрелков, охотников и страйкболистов, говорится в сообщении.

Выпуск прицелов ПО104 и ПО156, которые готовятся к отправке в Италию, завод начал в ноябре. Среди их преимуществ - широкое поле зрения, шестиуровневая подсветка и диоптрийная подвижка окуляра. Прицелы нового образца не выходят за габариты оружия и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка.

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