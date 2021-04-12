Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле пообещали защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев и "потенциального повторения катастрофы, похожей на Сребреницу"

621
0
0
Донецк, ДНР
Донецк, ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости, Вера Костамо

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения в этом регионе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - сказал Песков.

"Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины", - добавил Песков.

"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан.

На уточняющий вопрос украинских журналистов, какие именно меры будет предпринимать Россия в такой ситуации, Песков сказал: "Все страны мира, все цивилизованные страны мира в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы".

Песков подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.

На вопрос, почему Москва проводит параллели между конфликтами на Украине и в Югославии, Песков ответил: "На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса".

По его словам, "это чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили".

8 апреля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "начало боевых действий (в Донбассе - ИФ) - это начало конца Украины, это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок". Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы ""Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Югославия
Персоны
Примаков Евгений
Путин Владимир
Похожие новости
21.12.2020
Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей
18.12.2019
Брюссельские в шестерках у вашингтонских
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
01.07.2019
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
28.02.2017
Оскар Крейчи: "К оружию — Путин у ворот!" (Prvnizpravy.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)