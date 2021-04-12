В Кремле пообещали защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев и "потенциального повторения катастрофы, похожей на Сребреницу"

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения в этом регионе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - сказал Песков.

"Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины", - добавил Песков.

"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан.

На уточняющий вопрос украинских журналистов, какие именно меры будет предпринимать Россия в такой ситуации, Песков сказал: "Все страны мира, все цивилизованные страны мира в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы".

Песков подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.

На вопрос, почему Москва проводит параллели между конфликтами на Украине и в Югославии, Песков ответил: "На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса".

По его словам, "это чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили".

8 апреля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "начало боевых действий (в Донбассе - ИФ) - это начало конца Украины, это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок". Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы ""Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".