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WarSpot

Французы учатся воевать в связке с роботами

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Источник изображения: warspot.ru

Французские солдаты не будут отставать от своих американских коллег. Вчера, 8 апреля, портал gizmodo.com сообщил о том, что Специальная военная школа Сен-Сира École Militaire Interarmes (EMIA) провела ряд учений с задействованием роботов.

Солдаты отрабатывали три сценария: захват и оборону перекрёстка, оборонительные действия в дневных и ночных условиях, а также боевое столкновение в здании. В учениях задействовали три вида роботов: носильщика ULTRO от Nexter, Barakuda от Shark Robotics в качестве самоходного щита, а также робота-собаку Spot от Boston Robotic. Последний выполнял функции разведчика.

Робот Barakuda в качестве самоходного щита

Источник изображения: twitter.com/SaintCyrCoet

Многие страны занимаются созданием боевых роботов и пробуют внедрять их в боевые подразделения. Так, в США на службу уже поступили роботы-собаки, тестируются роботанки, роботы-носильщики. Кроме того, активно разрабатываются наземные платформы-носители вооружений. Кроме того, всё новые возможности появляются у современных дронов.

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Военные учения
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