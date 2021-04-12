Французы учатся воевать в связке с роботами

Французские солдаты не будут отставать от своих американских коллег. Вчера, 8 апреля, портал gizmodo.com сообщил о том, что Специальная военная школа Сен-Сира École Militaire Interarmes (EMIA) провела ряд учений с задействованием роботов.

Солдаты отрабатывали три сценария: захват и оборону перекрёстка, оборонительные действия в дневных и ночных условиях, а также боевое столкновение в здании. В учениях задействовали три вида роботов: носильщика ULTRO от Nexter, Barakuda от Shark Robotics в качестве самоходного щита, а также робота-собаку Spot от Boston Robotic. Последний выполнял функции разведчика.

Робот Barakuda в качестве самоходного щита Источник изображения: twitter.com/SaintCyrCoet

Многие страны занимаются созданием боевых роботов и пробуют внедрять их в боевые подразделения. Так, в США на службу уже поступили роботы-собаки, тестируются роботанки, роботы-носильщики. Кроме того, активно разрабатываются наземные платформы-носители вооружений. Кроме того, всё новые возможности появляются у современных дронов.