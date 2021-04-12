Командующий войсками ПВО рассказал об С-350 и РЛС "Контейнер"

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал о зенитной ракетной системе средней дальности С-350 "Витязь" и РЛС "Контейнер". С-350 развернута в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине.

Об особенностях нового вооружения в преддверии Дня войск противовоздушной обороны генерал-лейтенант сообщил в интервью газете "Красная звезда". Он отметил, что С-350 "Витязь" зарекомендовала себя с лучшей стороны еще в ходе госиспытаний.

Она уничтожает при минимальном расходе ракет все мишени, имитирующие воздушного противника - противорадиолокационные, баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, постановщики помех, управляемые бомбы. А наличие увеличенного боекомплекта зенитных управляемых ракет нового поколения позволяет существенно повысить огневую производительность. Поставка С-350 "Витязь" в воинские части ВКС и ВМФ предусмотрена Госпрограммой вооружения.

Сообщил Юрий Грехов и о радиолокационной станции загоризонтного обнаружения "Контейнер". С 2019 года она несет боевое дежурство в Мордовии. РЛС контролирует воздушную обстановку на территории свыше двух тысяч километров от государственной границы РФ, выявляет и предупреждает о подготовке и начале воздушного нападения.

Особенность "Контейнера" - использование необычных для радиолокации диапазона длин волн, позволяющих при определенных условиях "заглянуть" за горизонт, и обнаружить практически все виды воздушных объектов, в том числе построенных с применением технологии "стелс". Как добавил командующий войсками ПВО, данная РЛС не единственная в своем роде. С вводом в строй еще нескольких будет создана система загоризонтного обнаружения и контроля воздушной обстановки на большом удалении от восточных, южных и западных рубежей России.

Светлана Цыганкова